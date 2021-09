Un sanglier en fuite défonce la porte d'entrée du centre aquatique de Saint-Amand-Montrond

Un porte vitrée en mille morceaux, et une grosse frayeur. Un sanglier pourchassé par un groupe de chasseurs a fait irruption dans le centre aquatique Balnéor de Saint-Amand-Montrond ce dimanche matin. Désorienté et effrayé, l'animal a percuté de plein fouet et explosé l'un des battants vitrés du centre aqualudique.

"Je suis particulièrement surpris. Je ne comprends pas comment des chasseurs peuvent effrayer des animaux et les envoyer vers une zone d'habitation et qui plus est une centre aqualudique où il peut y avoir des enfants par exemple sur le parking. Je suis atterré", s'insurge le responsable du site, Patrick Foucault.

Le sanglier a fait une courte irruption dans le centre aquatique, avant de prendre la fuite. © Radio France - Patrick Foucault

Une collaboratrice s'est précipitée au-devant de l'animal pour protéger une cliente

La fuite désespérée de l'animal a causé plus de peur que de mal. Son irruption dans la piscine n'a duré que quelques instants, avant qu'il prenne à nouveau la poudre d'escampette. "Mais il est hors de question que des choses comme ça puissent se reproduire, sans qu'il ne se passe rien, nsiste le directeur de Balnéor, on aurait pu avoir des blessés. Une collaboratrice s'est précipitée au-devant de l'animal pour protéger une cliente. Non, on ne peut pas laisser les choses comme ça".

Les chasseurs responsables de la battue ont refusé de décliner leur identité. "C'est inadmissible. Je suis très en colère. Aujourd'hui on prend les mesures conservatoires, on a prévenu notre assureur bien sûr. On va faire réparer cette porte qui a été explosée par ce sanglier. Et puis se renseigner pour voir comment éviter qu'un tel évènement se reproduise", martèle Patrick Foucault.

Le responsable des lieux étudie la possibilité de poursuivre en justice les chasseurs à l'origine de la battue.