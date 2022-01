Un sanglier sanguinolant devant des pompes funèbres musulmanes : "c'est comme souiller une tombe" dit le CRCM

"Un acte inacceptable et anti-musulman" commente le CRCM.

L'image de ce sanglier sanguinolant qui ne tient que par le poids de sa tête déposée sur un panneau de signalisation marque les esprits.

"Une provocation"

Déposée devant les pompes funèbres musulmanes à proximité du Zénith de Toulouse, elle est évidemment perçue par le porte-parole du conseil régional du culte musulman comme "une provocation". Abdellatif Mellouki explique "le sanglier c'est le symbole du porc que les musulmans ne consomment pas". Cette carcasse "c'est comme souiller une tombe ou un lieu de culte, c'est un acte débile et inacceptable". Le représentant du CRCM estime que "dans une période électorale, ceux qui font cela ne rendent pas service à la population, qu'ils diffusent des idées de rejet et d'exclusion et que cela donne une idée négative de Toulouse" .

Gérant choqué

Le gérant des pompes funèbres musulmanes a porté plainte au commissariat. Il se dit "choqué et intimidé". Djamel Sekkak commente : "le climat est malsain, on est visé parce qu'on est musulman, je suis a politique, je ne cite pas de noms mais il y a quelques politiciens qui nous font beaucoup de mal."