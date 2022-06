Un sans abri condamné à six mois de prison en Dordogne pour avoir agressé les bénévoles d'une association

Le tribunal de Périgueux a condamné cet homme de 39 ans sans domicile fixe à six mois de prison et un maintien en détention. Jeudi dernier, il avait frappé à coup de poing et de gifle des bénévoles d'une association qui vient en aide aux sans-abri, dans la rue des Mobiles.