Un sapeur-pompier de Poitiers fait une chute de quatre mètres lors d'une intervention

Le Service de secours et d'incendie de la Vienne se montre rassurant à l'égard de l'état de santé du sapeur-pompier blessé.

Un sapeur-pompier de Poitiers a fait une chute de quatre mètres ce dimanche matin lors d'une intervention pour un incendie dans une habitation de deux étages situé avenue de Nantes.

Alors que les flammes ravageaient la cage d'escalier et la toiture et qu'un locataire était mis en sécurité, le soldat du feu âgé de 45 ans et membre de la caserne de Pont-Achard est passé à travers un faux-plafond.

Hospitalisé au CHU de Poitiers, le sapeur-pompier souffre de contusions mais d'aucune fracture. Il a pu ressortir ce dimanche après-midi avec un arrêt de travail de huit jours.

La police nationale a diligenté des investigations pour déterminer l'origine du sinistre. L'un des locataires a été relogé par la mairie.