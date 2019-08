Un sapeur-pompier des Deux-Sèvres frappé en voulant éteindre cette nuit un incendie

Aiffres, France

Un sapeur-pompier des Deux-Sèvres a été victime d'une agression lors d'une intervention dans la nuit de lundi à mardi pour un feu de maison à Aiffres. A l'arrivée des soldats du feu, vers 4 heures du matin, un homme de 33 ans, alcoolisé et agressif a frappé l'un des sapeurs-pompiers au visage. Une femme de 31 ans et un enfant de 2 ans sont parvenus à sortir de l'habitation avant l'arrivée des secours. La maison s'est entièrement embrasée et s'est propagée à la toiture des voisins.

50 sapeurs-pompiers mobilisés toute la nuit

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 3 heures du matin, les pompiers des Deux-Sèvres sont intervenus à Boussais, entre Parthenay et Thouars pour un autre feu d'habitation. Trois cents mètres carrés sont partis en fumée dans un bâtiment d'un étage. Aucune victime ne serait à déplorer.

A Marcillé, un feu de hangar agricole a mobilisé 17 sapeurs-pompiers vers 1 heures 39 du matin. Un bâtiment agricole de 200 mètres carrés s'est embrasé avec 500 mètres cubes de fourrage à l'intérieur. Les soldats du feu ont évité la propagation à une autre hangar attenant à une habitation.