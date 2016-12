Un sapin de Noël sur la Promenade des Anglais en hommage à une jeune victime du 14 juillet

À quelques jours de Noël, un sapin se dresse face à la mer, sur la promenade des Anglais à Nice, en hommage à une jeune victime de l'attentat du 14 juillet.

Il est décoré de boules blanches et de guirlandes argentées. Quelques pères Noël et bonhommes de neige, des étoiles et flocons légers. Un sapin joyeux comme on en voit dans tous les foyers en cette période de fête. Mais ce sapin-là, il porte un message.

Au pied de son tronc, une photo : celle d'une jolie brunette à peine sortie de l'enfance. Devant le sapin, des galets forment un cœur et sur un carton, cette inscription :

"On lui a déjà volé la vie, merci de ne rien voler ici".

Joggers et promeneurs s'arrêtent un instant en silence, une pensée, un sourire bienveillant, avant de repartir.