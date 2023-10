Un Sarthois enlevé, battu et jeté dans la rivière : six personnes mises en examen pour tentative de meurtre

Après plusieurs mois d'enquête des policiers sarthois et de la police judiciaire d'Angers, six hommes viennent d'être mis en examen au Mans (Sarthe) dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre, enlèvement et séquestration en bande organisée, annonce la procureure de la République dans un communiqué ce mercredi. La victime est un jeune homme de 19 ans, que ses ravisseurs ont "abandonné dans l'Huisne" après l'avoir passé à tabac, raconte le parquet.

Le 15 février 2023, la victime, gravement blessée au visage et en état d'hypothermie, se réfugie chez un habitant d'Yvré L'Evêque, tout près du quartier des Sablons au Mans, où elle dit avoir été forcée par plusieurs hommes à monter dans une voiture puis tabassée. Les policiers du Mans identifient rapidement une partie des ravisseurs présumés et poursuivent ensuite leur enquête avec la PJ.

Entre le 14 mars et le 26 septembre, huit hommes au total sont interpellés, soit chez eux soit dans la rue. Âgés de 18 à 24 ans, ils sont placés en garde à vue. Six d'entre eux ont finalement été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle, précise la procureure de la République du Mans.