Un Sarthois jugé aux assises pour le meurtre de son beau-fils, un autiste de 22 ans, en 2018

Le procès d'un homme de 58 ans s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe mercredi 24 mars pour trois jours. Il est accusé d'avoir tué son beau-fils en juin 2018 à Vivoin, dans le nord du département. La victime, le fils de sa compagne âgé de 22 ans, était atteinte d'un autisme sévère. Tout est parti d'une dispute familiale.

Frappé avec une chaise, projeté contre un arbre, jeté dans la rivière

Ce 8 juin 2018, toute la famille qui vit à Meurcé est réunie à quelques kilomètres de là, à Vivoin, en bord de Sarthe. Dans la soirée, l'accusé s'absente pour acheter de quoi faire un barbecue mais il ne semble pas vouloir revenir. Conséquence : tout le monde dîne et part se coucher. Ça ne plaît pas à cet homme de 55 ans, qui s’énerve à son retour. Au cours de cette dispute familiale, l'un des fils, un autiste de 22 ans qui ne parle presque pas, renverse un seau dans un mouvement d'humeur.

C'est à ce moment que la violence de son beau-père se déchaîne contre le jeune homme : frappé avec une chaise, projeté contre un arbre, jeté dans la rivière alors qu'il ne sait pas nager, il est finalement abandonné par terre. Son beau-père disparaît à nouveau et, à son retour, il le frappe encore. La mère tente de s'interposer mais reçoit un coup de pied dans la tête qui lui fracture la mâchoire. Finalement, tout le monde va se coucher : la mère réussit à convaincre l'accusé que son fils doit dormir avec eux dans la caravane. A ce moment-là, le jeune autiste respire difficilement mais il est toujours en vie. Il décède dans la nuit.

Il parle d'un malaise, le médecin délivre le permis d'inhumer

Au petit matin, alors qu'il se lève, l'accusé voit que son beau-fils ne respire plus. Il appelle alors les pompiers, faisant croire à un malaise. Le médecin délivre d'ailleurs le permis d'inhumer, alors que le corps présente un coquard et des traces de coup au niveau d'une oreille. Le maire de Meurcé, où vit la famille, n'y croît pas : il connaît le casier bien fourni de l'accusé, qui a une vingtaine de condamnations à son actif, dont un certain nombre pour violences. Il a d'ailleurs déjà fait un signalement de la famille à la justice, deux ans plus tôt.

Il contacte la mairie de Vivoin, où on lui conseille d'appeler l'employée des pompes funèbres. Celle-ci ne dort pas depuis plusieurs jours, troublée par le hiatus entre le certificat de décès qui évoque une cause naturelle et le corps qu'elle a sous les yeux. "Il s'est fait tuer, il s'est fait casser la figure", pense immédiatement Michel Chabrerie en voyant les photos qu'elle lui montre. "J'étais quasiment sûr que c'était le cas et connaissant [l'accusé] je n'étais pas étonné que ça puisse arriver. Je ne voulais pas l'accuser mais au moins qu'on regarde", plaide-t-il. Il donne alors l'alerte auprès du procureur de la République. Le dossier est rouvert et une autopsie est ordonnée. C'est elle qui permettra de déterminer que le jeune autiste est mort des suites des blessures causées par les nombreux coups donnés par son beau-père.

L'accusé affirme avoir tout oublié

A quelques heures de l'ouverture de son procès, l'accusé reconnaît qu'il est peut-être l'auteur des coups mais affirme avoir tout oublié, selon son avocate. "Il va insister sur le fait qu'il n'aurait jamais voulu tuer ou faire du mal à cet enfant. Il se sent coupable d'avoir donné la mort mais en aucun cas il ne l'avait souhaité", affirme maître Blandine Héricher-Mazel, d'après qui c'est la personne qui aimait le plus la victime. Tellement qu'il n'aurait pas supporté sa mort et se serait réfugié dans sa famille, ce que les gendarmes considèrent eux comme une tentative de fuite.

De son côté, l'avocate de la mère décrit un homme incontrôlable, qui s'est acharné dans une folie meurtrière, un homme qui n'a pas hésité à briser la mâchoire de sa compagne par un coup de pied quand elle tentait de s'interposer. Elle rappelle que l'accusé faisait régulièrement preuve de violences sur sa compagne et ses beaux-enfants depuis le début de leur relation, quatre ans auparavant. Il a d'ailleurs été condamné pour cela à deux ans et demi de prison ferme en novembre 2020, condamnation qui s'inscrit dans "un parcours émaillé de violences" d'après elle. "Nous voulons qu'il assume pleinement sa responsabilité", explique-t-elle, ajoutant que sa cliente souhaite qu'il "soit hors d'état de nuire".