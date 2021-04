Un Sarthois jugé ce mercredi pour l'incendie volontaire d'un pavillon à Bouloire

Un Sarthois reconnaît être à l'origine de l'incendie d'une maison à Bouloire (Sarthe) ce samedi 3 avril. Il n'y a pas eu de blessé, personne ne se trouvait à l'intérieur.

Plusieurs voisins ont indiqué aux gendarmes que la propriétaire était partie en weekend et que son compagnon a envoyé un texto à plusieurs d’entre eux, expliquant être à l’origine de l’incendie. Suite à ces témoignages, ce dernier est identifié et inscrit dans le fichier des personnes recherchées. Les enquêteurs le contactent et l'invite à se rendre au plus vite à la gendarmerie.

Le lendemain, le mis en cause se présente au commissariat de police du Mans. Il est transféré à la brigade de gendarmerie de Saint-Calais, où il sera placé en garde-à-vue pour 48 heures avant d'être présenté au parquet ce mardi 6 avril.

Il a été incarcéré dans l'attente de son jugement ce mercredi au tribunal judiciaire du Mans.

La propriétaire du pavillon a quant à elle été relogée.