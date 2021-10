Un Sarthois s'est vu délivrer 42 jours d'ITT après avoir été passé à tabac en pleine rue et en pleine journée le 11 octobre dernier à Sillé-le-Guillaume. Les trois agresseurs présumés s'en sont également pris à sa belle-mère et à sa compagne.

Un Sarthois roué de coups par trois hommes qui avaient insulté sa belle-mère et agressé sa compagne

C'est une agression d'une grande violence qui s'est déroulée le 11 octobre dernier à Sillé-le-Guillaume (Sarthe) et dont les auteurs présumés seront jugés le 22 novembre prochain au tribunal judiciaire du Mans. Alors qu'ils revenaient du supermarché à pied, une femme, sa fille et le compagnon de cette dernière ont croisé la route de trois hommes rue du Docteur Touchard. Les injures sexistes proférées par l'un de ces hommes ont précédé un déchaînement de coups valant jusqu'à 42 jours d'ITT aux victimes.

Des coups au visage et sur tout le corps

C'est "la mère de la conjointe" qui a été la cible de ces injures, racontent les gendarmes. Lorsque la fille demande des excuses pour sa mère, l'auteur des insultes lui passe le bras autour du cou. Lorsque le compagnon s'approche pour qu'il s'écarte, les coups se mettent à pleuvoir sur le couple.

La jeune femme "reçoit un coup de poing au niveau de la mâchoire, tombe au sol et perd connaissance", poursuivent les gendarmes. Le conjoint reçoit à son tour "de multiples coups au niveau du visage et sur tout le corps de la part des trois individus et tombe également au sol". Les trois agresseurs quittent ensuite les lieux "comme si de rien n'était".

Les deux victimes se sont vus remettre un certificat médical mentionnant 1 jour ITT pour la femme et 42 jours ITT pour l'homme.

Interpellés ce lundi à l'aube lors d'une importante opération de gendarmerie, les trois agresseurs présumés ont été déférés mardi et placés sous contrôle judiciaire strict, dans l'attente de leur procès qui se tiendra le 22 novembre prochain devant le tribunal judiciaire du Mans.