VIDEO : Un sauvetage insolite quartier Saint-Nicolas à Laval

Jamel Hasnaoui colle des affiches avec des jeunes du quartier Saint-Nicolas à Laval avant le deuxième tour des élections municipales. Il est environ 23 heures quand ils entendent des cris qui viennent d'une immeuble. Un homme est suspendu au balcon du huitième étage et menace de tomber. "On s'est arrêté. On a vu la personne penchée et comme Ibrahim était costaud, on lui a demandé d'y aller," explique Jamel Hasnaoui, ancien conseiller municipal de la ville.

Ibrahim Muzikashvili, un voisin de 27 ans qui collait lui aussi des affiches monte alors jusqu'au septième étage pour secourir le malheureux. Il casse la porte d'un appartement vide pour accéder au balcon, entre et saisi la personne par les hanches pour l'empêcher de tomber. "Entre temps, les pompiers sont arrivés au huitième étage et me disent quoi faire," raconte Ibrahim qui attache l'homme suspendu avec des cordes lancées par les secours, "et on a pu le rentrer à l'intérieur."

L'homme secoué se serait retrouvé coincé sur son balcon et aurait essayer de descendre à mains nues au rez-de-chaussée en passant de balcon à balcon avant de perdre des forces. Il a donc été secouru par son voisin Ibrahim qui dit "ne pas avoir réfléchi". "J'ai vu une personne en danger et je me suis dit "il faut y aller"."

Une belle histoire de solidarité qui montre pour Jamel Hasnaoui, le bon état d'esprit des jeunes du quartier Saint-Nicolas.