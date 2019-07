Un Savoisien vandalise un radar et se filme à visage découvert

Les gendarmes ne devraient pas avoir trop de mal à le retrouver. Dans une vidéo qu’il tourne lui-même, Pascal comme il se nomme, badigeonne de peinture un radar à Ugine. Et il fait ça, à visage découvert.

Ugine, France

Il dit s'appeler Pascal, et il veut une Savoie libre... Voilà à peu près tout ce que l’on sait de ce monsieur, si ce n'est que ce savoisien convaincu (les savoisiens estiment que la Savoie est un état libre et souverain et qu’il est occupé illégalement par la République Française), a vandalisé un radar au nom de la Savoie Libre.

"Il est neutralisé !" - Pascal de Savoie se réjouit.

Il y a quelques jours Pascal a repeint un radar situé à l'entrée d'Ugine près d’Albertville, en se filmant en direct sur Facebook. On le voit face caméra, à visage découvert, bombe de peinture orange à la main. Il asperge le radar situé sur la départementale 1508. Pascal a supprimé sa vidéo mais entre-temps elle été reprise et elle fait le tour des réseaux sociaux. Les gendarmes de la brigade d'Albertville la découvrent sur Twitter mardi midi. Dailymotion - France Bleu Pays de Savoie

Des propos violents et des menaces

Des "constatations sont faites" sur place, nous explique un commandant de gendarmerie. Le radar a bien été vandalisé. Une enquête est donc ouverte dans la foulée pour retrouver cet homme, _"des services plus spécialisés dans le renseignement sont chargés de voir si on a déjà eu affaire à cette individu de la mouvance savoisienne"_précise le membre des forces de l'ordre.

"À toutes les administrations françaises, police, gendarmerie, préfectures, justice et ainsi de suite... Vous êtes illégitimes. Ne venez pas me tourner autour, vous aurez des problèmes." - Pascal de Savoie

Pascal devra donc répondre de ses actes, ainsi que "des propos assez virulents" qu’il tient dans la vidéo affirme le gendarme. Dans son message le savoisien s'adresse "à toutes les administrations françaises, police, gendarmerie, préfectures, justice et ainsi de suite... Vous êtes illégitimes. Ne venez pas me tourner autour, vous aurez des problèmes".