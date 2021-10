Un haut-savoyard condamné à Toulon pour avoir injurié le Président Macron cet été à Brégançon

Voilà un week-end varois qui aura coûté cher à ce jeune haut-savoyard, condamné ce vendredi matin par le Tribunal correctionnel de Toulon à 1000 euros d'amende avec sursis pour avoir injurié publiquement le Président de la République cet été au large du Fort de Brégançon à Bormes les Mimosas. Le jeune homme, qui se déclare jardinier et moniteur de ski à Couchevel en saison, était présent à l'audience. Il s'est "excusé" tout en s'étonnant que "cela prenne une telle ampleur". Le Parquet avait requis 1000 euros d'amende.

Début août dernier, le trentenaire passe quelques jours avec deux amis russe et ukranien. Ils louent un bateau avec un skipper et se retrouvent non loin du Fort de Brégançon, mais en dehors évidemment de la zone de sécurité des 300 mètres qui entoure la résidence présidentielle. Le touriste a alors prononcé les propos injurieux, à quatre reprises en nommant Emmanuel Macron précisément.

Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que justement le Président était présent. Et donc son service de sécurité aussi. Cela n'a pas fait long feu. Les hommes du Groupe de Sécurité de la Présidence de la République ont fondu sur le vacancier.

"Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, être interpellé en pleine mer. D'autant que je ne savais pas qu'il était là" argumente le jeune homme à l'audience. "Vous répétez ces propos à 4 reprises quand même, c'est vrai que ce n'est pas très sympa" souligne la Présidente. Pour sa défense, le trentenaire répond qu'il ne pensait pas être entendu et que sa voix porte.

La présidente l'interroge alors sur l'intérêt de le dire et s'il est grossier. "Non pas du tout, j'étais dans l'ambiance, j'avais bu 3 coupes de champagne" justifie t-il . "Ah dans l'ambiance avec les bulles" ironise la Présidente.

Puis le haut-savoyard s'excuse et s'avoue un peu dépassé par l'ampleur que l'affaire a prise. "En temps normal, ça n'aurait pas donné de suite" lui glisse la juge. Sauf que le Président était présent, échaudé peut-être déjà par les affiches du publicitaire varois, et les manifestations des anti passe-sanitaire et des anti-vax.

"D'autant qu'il n'y avait rien de politique dans ces propos. Il a été pris d'une pulsion stupide, potache, qu'il regrette" plaide en défense Me Kremer.