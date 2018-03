Pau, France

Un SDF agressé à Pau n'a pas réussi à faire enregistrer sa plainte au commissariat. L'agression remonte à samedi dernier, le 24 février. Une agression dont nous avons été témoin. Une agression violente, sans motif, près des halles à Pau. Un homme seul, très nerveux a frappé Kip, c'est son surnom, alors qu'il était assis par terre. Un coup de pied dans la tête, et beaucoup d'autres une fois allongé au sol. L'inconnu a balancé les deux sacs de Kip au milieu de la rue. Il lui a aussi jeté des canettes dessus, et même un panneau d'interdiction de stationner. Kip s'est rendu à quatre reprises au commissariat. A chaque fois, la police a refusé de prendre sa plainte.

Quatre tentatives de dépôts de plaintes

Kip s'est rendu au commissariat dès le lendemain matin à 7 heures et demie. On lui a demandé de revenir à 8 heures. Ce qu'il a fait. Un policier lui a expliqué que, sans certificat médical, il ne pouvait pas prendre sa plainte. Il est revenu une troisième fois. Et lors de cette troisième tentative, le policier lui a posé une drôle de question : "connaissez-vous l'identité de votre agresseur?". Kip a répondu que non. Le policier lui alors expliqué qu'il ne pouvait prendre sa plainte. À sa quatrième visite, on a fait à Kip la même réponse désespérante.

"C'est un loupé" selon la hiérarchie

La hiérarchie a réagi. La cheffe départementale de la police, Brigitte Pommereau, reconnait que c'est "un loupé de ses services", c'est son expression. Kip est invité à se présenter dès aujourd'hui au commissariat, et ses services s'engagent à enfin prendre sa plainte, et mener l'enquête que ces faits méritent.