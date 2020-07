Un SDF condamné pour avoir séquestré et torturé une chienne durant le confinement à Bassens

Un sans domicile fixe chambérien, déjà condamné à 24 reprises, était jugé ce lundi pour une dizaine de faits dont la séquestration et la torture d'une chienne durant le confinement à Bassens. Il est condamné à deux ans et demi de prison.

Julia. C'est le prénom du Rottweiller d'un an enlevé durant le confinement et torturé à Bassens, près de Chambéry. Son calvaire commence le 20 mars, devant un magasin de la commune. Son propriétaire la laisse seule à peine cinq minutes... il revient, la chienne a disparu. Elle est retrouvée deux mois et demi plus tard, le 7 juin, errant dans la rue, affamée et le crâne défoncé, ouvert sur une quinzaine de centimètres.

Frappée à coup de planchette

Le procès de son bourreau avait lieu ce lundi à Chambéry. Le prévenu est un Chambérien de 40 ans bien connu de la justice puisqu'il a déjà été condamné à 24 reprises. Cette fois il comparait pour une dizaine de faits : détention de stupéfiant, vols, violences, tentatives d'évasion mais aussi pour cette affaire de torture d'un animal.

Là c'est un chien mais s'il avait pris un enfant, il aurait fait quoi avec ?" - Le propriétaire du chien

Les souffrances de Julia ont eu lieu dans une maison abandonnée à Bassens, devenu un squat. Durant le procès, les sévices qu'elle a subis sont détaillés : frappée avec une planchette, attaché avec du fil de fer. Des voisins ont également déclaré avoir entendu le bruit des coups et les pleurs de l'animal. Des larmes, il y en a aussi sur le visage de sa propriétaire au tribunal.

Le prévenu nie et se dit schizophrène

Le prévenu nie tout en bloc, "je n'ai jamais volé de chien" et s'agace petit à petit à l'énoncé des nombreux faits qui lui sont reprochés durant ce procès. "Vous me prenez pour une autre personne." Ces mots, il les a écrits sur une feuille, qu'il tient dans sa main pour combler selon lui des pertes de mémoire.

"Le prévenu est dangereux, rien ne l'arrête à part la détention" - La procureure durant sa réquisition

Ce sans domicile fixe ancien peintre se dit schizophrène, suicidaire et demande à être de nouveau interné en hôpital psychiatrique. Il a d'ailleurs déjà été interné au CHS à Bassens et est sous traitement médicamenteux. Ayant perdu l'ordonnance, il ne peut plus avoir de médicaments et dit compensé par le cannabis. Il fume une quinzaine de joints pat jour selon ses propos.

Peine de prison et interdiction d'avoir un animal

Le psychiatre qui l'a rencontré est lui formel : cet homme n'a pas de maladie mentale ni trouble psychiatrique mais est, en revanche, incapable de gérer ses frustrations. La procureure est elle aussi formelle, "le prévenu est dangereux rien ne l'arrête à part la détention." Son avocate plaide la relaxe, sans succès. L'homme est condamné à deux ans et demi de prison, pour cette affaire mais aussi pour d'autres faits pour lesquels il était jugé ce lundi et qu'il a commis ces derniers mois.

Il n'assume pas ses actes, c'est un lâche" - Le propriétaire du chien torturé

Près de deux ans après sa dernière sortie, il retourne donc en prison. Mais ce n'est pas tout. Le prévenu est également condamné à verser 1100 euros de dommages et intérêts aux propriétaires du chien et a l'interdiction d'avoir un animal. "Une victoire" pour la SPA, qui s'est portée partie civile durant ce procès.

Les propriétaires du chien sont "soulagés"

Jérôme, le propriétaire du chien est également soulagé. "Il a pris une peine, au moins il est hors d'état de nuire. Déjà un chien ce n'est pas bien mais s'il avait pris un enfant, il aurait fait quoi avec ? Les gens comme ça ne doivent pas rester en liberté. La justice a bien fait son travail". Ce qui ne l'empêche pas "d'être énervé" par la réaction du bourreau de sa chienne. "Il n'assume pas ses actes, c'est un lâche. Quand on fait une connerie, on assume. _Cela me fait du mal d'entendre ce qui est arrivé à mon chien_."

Aujourd'hui, Julia va mieux mais a encore des séquelles, notamment parfois des pertes de connaissance.