Un SDF de 27 ans dans le coma après une bagarre à Avignon

Le foyer de la croix rouge propose à des gens de la rue un hébergement à l'abri du froid, mais parfois les relations entre pensionnaires ne sont pas faciles. Dans la soirée de jeudi un garçon de 27 ans qui apparemment sortait à peine de prison et un pensionnaire du foyer âgé de 43 ans se sont battus avant que le veilleur les sépare en expulse le plus jeune des deux. Mais à minuit celui-ci revient, très alcoolisé et veut reprendre la bagarre. Son ainé réplique violemment et envoie son adversaire au tapis.

K.O. pour le compte il est pris en charge par le SAMU

Quand les secours arrivent le garçon est inanimé et il doit être intubé et son état inspire une telle inquiétude qu'il a été transporté dans le coma vers un hôpital marseillais. L’auteur des coups est arrêté bien sûr, placé en garde à vue et sera déféré au parquet dans les heures qui viennent, pour l'instant pour violences volontaire en état d'ivresse mais tout dépendra de l'évolution de l'état de santé de la victime.