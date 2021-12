Un SDF de Cavaillon roué de coups pour une dette de 10 euros, deux hommes mis en examen pour meurtre

Deux Cavaillonnais de 37 et 43 ans ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire jeudi. Ils sont accusés d'avoir mortellement roué de coups un sans-abri à Cavaillon, le 18 novembre dernier au soir. Il est alors 22h30 quand ces deux marginaux s'en prennent au SDF. Un témoin a filmé la scène : la victime est au sol et reçoit des coups de pied et des coups de poing dans le visage, et il est question d'une dette de 10 euros.

Les secours sont prévenus le lendemain matin par une commerçante qui découvre le sans-abri blessé et en état d'hypothermie avancée. L'homme de 54 ans est transporté en urgence à l'hôpital de Cavaillon, puis transféré à l'hôpital d'Avignon où il décède 24 heures plus tard.

Les deux suspects, eux, ont été rapidement identifiés grâce à la vidéo du témoin et aux images de vidéosurveillance. Ils ont été interpellés chez eux, mardi 30 novembre. Ils ont immédiatement reconnu les faits en garde à vue, mais étaient sous l'effet de l'alcool au moment des faits et disent n'avoir que des souvenirs sporadiques de la soirée. Ces deux marginaux sont déjà connus des services de police à Cavaillon pour des bagarres et pour ivresse sur la voie publique.