Un SDF retrouvé mort dans les rues de Metz

Cet homme de 57 ans a été retrouvé ce mardi matin sur le parking du centre commercial du boulevard de Trèves, à Metz. Une enquête a été ouverte pour préciser les causes du décès.

Metz, France

Le froid a peut-être fait sa première victime de l'hiver en Moselle. Le corps sans vie d'un SDF de 57 ans a été retrouvé, ce mardi matin, sur le parking du centre commercial du boulevard de Trèves. Les pompiers ont été appelés par une employée d’une enseigne de la rue, et n'ont pas pu réanimer la victime.

Aucune trace suspecte n’a été découverte sur le corps, qui se trouvait dans une portion non éclairée du parking. Cet homme a été identifié, il était vraisemblablement familier du secteur et cela faisait longtemps qu'il vivait dans la rue. Une enquête a été ouverte pour préciser les causes du décès.