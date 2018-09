Sète, France

Un SDF ivre est tombé dans le canal ce vendredi matin à Sète. Un passant qui a assisté à la scène et entendu l'appel à l'aide s'est aussitôt jeté à l'eau pour le secourir. Les pompiers sont arrivés et se sont eux aussi mis à l'eau et ont attendu les secours nautiques pour remonter les deux hommes. Le SDF et le passant ont été transportés à l'hôpital de Sète en état d'hypothermie.