Île-de-France, France

Une histoire incroyable. L'histoire de ce vol absolument pas prémédité, sans violence, sans effraction, qui a permis à un SDF de repartir avec 300.000 euros.

Vendredi, ce vagabond connu pour traîner dans l'aéroport de Roissy, est en train de fouiller les poubelles dans le terminal 2F, quand il s'appuie contre une porte qui n'est pas fermée. Elle s'ouvre, et le SDF se retrouve dans le centre-fort de la société de transport de fonds Loomis. C'est dans ce local, qu'est entreposé tout le liquide des commerces de la zone et l'argent injecté dans les distributeurs.

Aucune trace du voleur

L'homme entre, et ressort quelques minutes plus tard avec deux gros sacs remplis de billets, comme le montrent les caméras de vidéosurveillance. Entre-temps, l'alarme se déclenche, mais trop tard... Quand la police aux frontières arrive sur place, il n'y a plus personne.

Depuis, aucune trace du voleur, un homme d'une cinquantaine d'années. L'enquête menée par la police aux frontières et la PJ de Seine-Saint-Denis continue. L'entreprise Loomis, de son côté, refuse de communiquer. Personne, pour l'instant, n'est capable d'expliquer pourquoi la porte du centre-fort, censé être sécurisé, a pu s'ouvrir si facilement.