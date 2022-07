Un secours dans la face nord d'Ailefroide pour le PGHM de l'Isère

Un alpiniste de 35 ans a fait une chute d'une vingtaine de mètres. Il n'a heureusement pas été gravement blessé mais se plaignait de douleurs. Le téléphone ne passait pas et ses compagnons ont dû redescendre au refuge Temple-Ecrins pour prévenir les secours.

Ce mercredi 27 juillet matin un peu avant 8 heures, quatre alpinistes étaient engagés dans l'ascension de la voie Devies-Gervasutti, un itinéraire de grande ampleur dans la face Nord de l'Ailefroide Occidentale (3.954 m) haut de 1.000 et coté ED - (extrêmement difficile). L'un des premiers de cordée a alors dévissé au niveau de la Tour Rouge, à environ 300 mètres de l'attaque de la voie. Cet alpiniste de 35 ans a fait une chute d'une vingtaine de mètres. Blessé à la cheville, il ne pouvait plus progresser. Le téléphone portable ne passant pas dans cette zone, deux de ses camarades se sont alors engagés dans les rappels de descente pendant qu'un quatrième restait avec le blessé.

Pas de réseau téléphonique

La cordée d'alerte a pu rejoindre le refuge Temple-Ecrins pour prévenir les secours vers 12h40 - soit près de 5 heures après l'accident. Un équipage du PGHM de l'Isère basé à l'Alpe-d'Huez a alors été transporté sur les lieux de l'accident par l'hélicoptère de la Sécurité Civile, qui a d'abord déposé le médecin au refuge. Les secouristes ont été hélitreuillés en face Nord de l'Ailefroide Occidentale, au-dessus du blessé ; une intervention très technique dans une grande paroi. Outre sa blessure à la cheville, l'alpiniste présentait une plaie à l'arcade sourcilière et se plaignait de douleurs aux côtes et au bassin. Des blessures relativement limitées par rapport à la hauteur de la chute. Les secouristes du PGHM l'ont conditionné afin de pouvoir l'hélitreuiller et l'extraire de la paroi. L'équipage a alors rejoint le médecin pour évacuer le blessé vers l'hôpital.