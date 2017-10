Savoie : un séisme de magnitude 2,89 a fait trembler la terre en Maurienne

En début d’après-midi, ce mardi, un séisme a été ressenti dans la secteur de la Chapelle, entre Saint Léger et Saint François Longchamp précisément. Les habitants ont senti le sol bouger sous leur pied et entendu les assiettes s’entrechoquer.

Les habitants ont senti la vibration et entendu le bruit de l’onde acoustique du tremblement de terre" - Mickaël Langlais, ingénieur à l’institut des sciences de la terre, au sein du réseau SISMalp

Depuis ce mardi matin des séquences de plusieurs séismes ont été enregistrés par les scientifiques du réseau SISMalp. Les mouvements de la terre ont été ressentis par la population, mais les vibrations n’ont engendré aucun dégât. Dans ce secteur les séismes sont réguliers, mais ceux de ce matin sont d’amplitudes relativement importantes. Cette zone de la Maurienne « est un essaim de sismicité » disent les scientifiques.

Tremblement de terre ce matin en Maurienne - Capture d'écran SISMalp

"On est habitué à ces séismes, mais cette fois ci, c’était plus impressionnant. J’étais dans la cuisine, les assiettes ont tremblé et on a entendu un gros boum " Laurent, restaurateur à Saint Léger.

« On se demande toujours comment sera le prochain tremblement de terre » ajoute Laurent. « Là c’est la première fois qu’on voit les verres bouger et les assiettes trembler. A chaque fois on se demande comment sera le prochain ».