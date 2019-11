Un séisme de magnitude 3,3 ressenti dans les Combrailles auvergnates

Ce mardi midi, un séisme de faible magnitude s'est produit à la limite entre le Puy-de-Dôme et l'Allier, dans les Combrailles. Il a été ressenti par plusieurs habitants aux alentours de Servant, Ebreuil et Menat. Il ne semble avoir fait aucun dégât.

Servant, France

"Un double gros "crac" en 1 seconde" raconte Eric, sur notre page Facebook. D'autres témoins font état d'un gros "boum" qui a éclaté à l'heure du déjeuner. Un séisme s'est produit dans les Combrailles ce mardi. D'une magnitude assez faible (environ 3,3 sur l'échelle de Richter selon le RENASS), il a quand même été ressenti par beaucoup d'habitants. L'épicentre se situe autour de Servant, Menat et Ebreuil.

Thérèse habite à Servant. Elle l'a bien ressentie ce midi. "D'un seul coup, la lumière s'est mise à clignoter dans les pièces puis s'est éteinte complètement. Et puis ensuite, il y a eu un gros bruit, et le sol s'est mis à trembler" raconte-t-elle, en indiquant la panique qui s'en suit. "On a pensé d'abord à une explosion" et pas à un séisme.

Le témoignage de Thérèse, habitante de Servant, dans le Puy-de-Dôme Copier

Pour autant, les pompiers de l'Allier comme du Puy-de-Dôme n'ont pas été mobilisés pour des interventions suite à ce seisme, ce qui laisse penser qu'il est plutôt mineur.

L'Auvergne, une zone "sismique modérée"

Ce type de séisme n'est pas une première cependant en Auvergne. Notre région est, en effet, très marquée par l'activité sismique, même si parfois, les habitants ne le ressentent pas. Pour Jean Battaglia, responsable du réseau sismologique d’Auvergne à l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, "la sismicité en Auvergne est liée à quelques petits système de faille qui existent par endroit, pas tellement par rapport à la faille de la Limagne. Il y a beaucoup de sismicité dans les Combrailles" notait le chercheur.