Un semi-remorque perd son chargement de cailloux sur la nationale 21 en Dordogne

Un semi-remorque de 44 tonnes parti de Thiviers en Dordogne en transportant des palets en pierre a répandu son chargement sur plusieurs kilomètres sur la nationale 21 en Dordogne, entre Antonne-et-Trigonant et Trélissac. La porte arrière du camion s'est ouverte et le chauffeur a mis quelques minutes à s'en rendre compte.

La circulation a été très perturbée entre six et sept heures ce mardi matin. Vous avez été nombreux à nous appeler pour nous signaler l'incident, et appeler à la prudence sur la route. Les gendarmes se sont rendus sur place. La Direction des routes du Centre-Ouest est intervenue pour dégager les voies, et la circulation a repris normalement vers sept heures.