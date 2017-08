Un semi-remorque renversé sur l'autoroute A7, circulation très perturbée vers le Sud

Un semi-remorque s'est couché sur l'A7 à Pierrelatte, au Sud de Montélimar (Drôme), vers 10h45 ce mercredi matin. Deux voies de circulation sont condamnées. Les perturbations devraient durer une bonne partie de la journée.

C'est un semi-remorque plateau transportant un engin de chantier qui s'est couché sur les voies. On ignore pour l'instant les causes de cet accident. Le camion s'est d'abord mis en portefeuille puis la remorque s'est renversée et le tractopelle dessus est tombé.

Le chauffeur du semi-remorque est blessé, il a dû être désincarcéré. Aucun autre véhicule n'est impliqué.

Les perturbations vont durer

La bande d'arrêt d'urgence, la voie de droite et celle du milieu sont bloquées. Les perturbations devraient durer une bonne partie de la journée. Il faut relever le camion, le tractopelle, et réparer la chaussée. Le bitume est abîmé. L'accident a creusé des ornières qu'il faut reboucher.

Cela provoque évidemment un important bouchon en amont, d'autant que le trafic est dense aujourd'hui. Vinci attendait pour la journée 3.000 véhicules par heure dans ce sens-là. On enregistre déjà une dizaine de kilomètres de bouchons en direction du Sud. 5 km dans l'autre sens, pour ce qu'on appelle un "bouchon de curiosité".

Dans le sens de la descente, l'entrée est interdite à Montélimar Sud et la sortie vivement conseillée. Vinci autoroute suggère même de quitter l'A7 à hauteur de Loriol, et d'emprunter la nationale 7 jusqu'à Bollène.