Un poids lourd se couche dans le nord du Lot, une route fermée

L'image est impressionnante, sur la page Facebook de la gendarmerie du Lot. Un poids lourd de 44 tonnes est tombé dans un fossé le long de la RD803 ce lundi 11 janvier dans la matinée. L'accident s'est produit à Saint-Denis-lès-Martel. Les gendarmes de la brigade de Vayrac et du peloton motorisé de Souillac ont dû intervenir pour couper la circulation sur cette route départementale, et permettre ainsi l'évacuation du camion et de sa remorque.

Une déviation a été mise en place. La RD 803 traverse le nord du Lot, et relie Martel à Biars-sur-Cère.