"Un sentiment d'injustice face à cette fatalité", dit le président de Verbus victime d'un violent incendie

C'est au moins le troisième incendie en trois semaines à Labarthe-sur-Lèze, dans le Muretain, au sud de Toulouse. Le 30 juillet dernier, au moins 150 voiturettes électriques prenaient feu dans une entreprise. Le 15 août dernier, quatre hectares détruits par les flammes et ce vendredi 18 août le transporteur Verbus a perdu 18 de ses bus lors d'un violent incendie.

"C'est un sentiment d'injustice face à cette fatalité. Toutes nos équipes s'étaient préparées depuis plusieurs semaines pour que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, tous les véhicules étaient prêts." — Clément Verdié

Verbus, qui emploie 650 personnes, fait principalement du transport scolaire. Quatorze bus scolaires ont été détruits par cet incendie chemin des Agries, quatre bus de transport urbain ont aussi brûlés. Les premiers salariés arrivés sur place ont pu sauver quelques véhicules en les déplaçant. Clément Verdié, le président de Verbus, assure que la rentrée se déroulera malgré tout normalement. Les transports scolaires seront tous assurés comme prévu.

Les incendies sont-ils liés ?

Les enquêteurs restent, à ce stade, très prudents. Plusieurs enquêtes sont ouvertes mais les entreprises du secteur s'interrogent. "C'est forcément volontaire, en plus on n'a eu des orages et de la pluie donc les sols ne sont pas propices aux incendies", réagit, inquiète, une cheffe d'entreprise du secteur qui préfère rester anonyme.

Clément Verdié ne s'aventure pas, "j'ai entendu parler des autres incendies ce matin effectivement mais pas de manière suffisamment précise pour me positionner".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix