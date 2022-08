Un septuagénaire agressé à Edon en Charente : les auteurs présumés mis en examen pour tentative d'assassinat

Les deux auteurs présumés de l'agression d'un septuagénaire à Edon en Charente ont été mis en examen mercredi pour tentative d'assassinat. La fille de la victime et son compagnon reconnaissent avoir frappé la victime à coups de marteau, et avoir prémédité leurs actes. Ils ont été incarcérés.

La fille mineure de la victime et son compagnon, interpellés lundi par les gendarmes, ont été présentés mercredi au juge d'instruction. Ils ont reconnu les faits et ont pu les inscrire dans un scénario criminel, imaginé en amont et concerté, précisait mercredi soir un communiqué du Parquet d'Angoulême. A la demande du Ministère Public, ils ont donc été mis en examen pour tentative d'assassinat. Ils ont été placés en détention provisoire.

Les coups de marteau confirmés

L'examen médico-légal a notamment permis de confirmer l'usage d'un objet contondant, en l'espèce un marteau, qui a provoqué de nombreuses plaies et fractures de la face et du crâne, ainsi qu'un traumatisme crânien grave. La victime est toujours hospitalisée ; son état de santé reste préoccupant, et on ignore encore l'ampleur des séquelles dont il souffrira. Bien qu'initialement envisagé, le mobile financier pour expliquer les faits n'est pas, à ce stade, apparu déterminant.