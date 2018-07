Un septuagénaire condamné à un un an de prison avec sursis. Il demandait à des femmes noires de monter dans son véhicule et de discuter.

Caen, France

Pendant tout le procès, le prévenu parle de drague, de discussions courtoises. "Je suis convivial, un ancien commerçant, j'ai du temps libre" explique ce retraité depuis 13 ans. Les victimes n'évoquent pas les mêmes faits. "Au début, je remarquais un monsieur âgé dans sa voiture aux environs de la gare ou dans le centre ville de Caen, raconte une femme de 23 ans qui a été suivie pendant 2 ans. Il était un peu lourd, j'en ai parlé à ma sœur et à une amie, qui sont aussi noires et elles avaient aussi affaire à lui. C'était insistant, il me klaxonnait sur mon trajet."

"Quand, c'est non, ça n'est pas peut-être. C'est non !", une victime.

Les victimes se sont réunies grâce à Facebook. La maman d'une adolescente de 14 ans qui s'est fait accoster met en ligne en mars dernier une photo de la voiture. "A 14 ans, on ne flirte pas avec un homme âgé, on reste avec des adolescents !", s'exclame cette mère, elle aussi victime. L'enquête avance, des mains courantes déposées plusieurs semaines plus tôt rejoignent le dossier. Au total, une soixantaine de témoignages sont recueillis. Tous proviennent de Caen et de ses communes limitrophes.

Elles étaient 15 femmes à se présenter comme victimes dans cette affaire. 3 d'entre elles étaient présentes à l'audience. Elles ont demandé quelques milliers d'euros de réparation pour préjudice moral. Le tribunal a condamné le septuagénaire à verser cet argent. L'homme écope d'un an de prison avec sursis pour harcèlement et violence avec préméditation. Il devra être aussi suivi par un psychologue.