Un septuagénaire meurt dans l'incendie de sa caravane à Mimizan

Deux incendies mortels se sont produits en l'espace de quelques heures, dans le nord-ouest des Landes, entre jeudi soir et vendredi matin. Une octogénaire est morte dans l'incendie d'une maison à Pontenx-les-Forges et un septuagénaire est décédé dans l'incendie de sa caravane à Mimizan.

Deux incendies mortels la nuit de Noël dans les Landes. Un septuagénaire a été retrouvé mort dans l'incendie de sa caravane à Mimizan. Les pompiers ont été prévenus jeudi soir un peu avant minuit. L'homme vivait seul dans une situation précaire. Ce vendredi soir, le parquet de Mont-de-Marsan indique qu'une enquête est ouverte pour identifier formellement l'occupant de la caravane et connaitre les circonstances exactes de l'incendie.

Ce vendredi matin, dans le même secteur, les pompiers sont intervenus pour un incendie qui a entièrement ravagé une maison à Pontenx-les-Forges. Une femme de 83 ans est morte, et quatre personnes ont pu sortir à temps. Là aussi une enquête est ouverte, confiée à la brigade de gendarmerie de Parentis-en-Born et à la brigade de recherches pour déterminer les causes du sinistre.