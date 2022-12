Un septuagénaire meurt dans l'incendie de sa maison près de Lure

Le feu est parti du rez-de-chaussée, mercredi 21 septembre, dans ce pavillon à un étage, 9 rue des Vignes à Andornay, près de Lure. Les pompiers ont été appelés à 12h10 et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, le rez-de-chaussée était "totalement embrasé".

Les soldats du feu ont procédé à l'évacuation du bâtiment. C'est là qu'ils ont trouvé le corps d'un homme de 73 ans. L'occupant des lieux est mort dans l'incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé.

En plus de la vingtaine de pompiers venue de Lure, Luxeuil, Héricourt et Vesoul, les gendarmes sont arrivés sur place. Ils enquêtent pour trouver les causes de cet incendie.