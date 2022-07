Un septuagénaire originaire de Saint-Avé, dans le Morbihan, porté disparu

Un habitant de Saint-Avé (Morbihan) n'a pas donné de nouvelles depuis deux jours. L'homme de 76 ans a quitté son domicile le 1er juillet 2022, dans l'après-midi, et n'est depuis pas rentré. La gendarmerie du Morbihan lance un appel à témoins.

Le portrait de l'homme disparu - Gendarmerie du 56

Le septuagénaire mesure 1,72 mètre. Il a des cheveux gris coupés courts et des yeux bleus. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon de travail gris avec des poches noires, un pull blanc en haut et bleu en bas et des chaussures marron.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Avé au 02.97.54.47.55 ou composer le 17