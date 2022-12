Un septuagénaire perd la vie après un accident de la route près de Sainte-Barbe en Moselle

Un homme de 70 ans est mort ce lundi après-midi, après un accident de la route, à hauteur de Sainte-Barbe au Nord-Est de Metz. La collision entre les deux voitures s’est produite vers 14h50, au croisement de la D3 et de la route du petit marais (D67).

ⓘ Publicité

Le véhicule de la victime a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un champ en contrebas. Le septuagénaire a dû être désincarcéré. Sa voiture était difficilement accessible, les pompiers ont fait appel à leurs collègues du GRIMP, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, mais malgré leurs efforts, l’homme n’a pas survécu.

Une femme de 63 ans était au volant de la deuxième voiture impliquée. Elle n'a pas été blessée. Pour le moment, les circonstances de l'accident restent à déterminer précisément.