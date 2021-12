Un septuagénaire poursuivi pour agression sexuelle sur des aides à domicile au Boucau

Un retraité de 73 ans s'est présenté à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi 7 décembre 2020, en soirée. Alain est natif de Boucau, où il réside. Devant la justice Alain doit répondre "d'agression sexuelle" sur cinq aides à domicile du CCAS de la commune. Des faits qu'il aurait commis entre début janvier 2012 et fin septembre 2020, au domicile boucalais de sa mère, âgée de plus de 90 an. Une octogénaire chez qui les victimes intervenaient, à tour de rôle, dans le cadre des missions du centre communal d'action sociale.

Regard pervers

Les cinq parties civiles dénoncent "un baiser sur la bouche" pour l'une, "d'avoir tenté de relever sa jupe" pour l'autre, ou bien des "propos déplacés" pour une troisième. Agées de 21 à 32 ans, les quatre aides soignantes présentes l'audience reprochent à Alain des effleurements et des gestes déplacés. Des faits qui ont été qualifiés d'agression sexuelle par la justice. L'une des victimes dénonce le "regard pervers" du prévenu sur ses jambes alors qu'elle était en short. Une autre son désir de jeter un œil sur "les tatouages qu'elle a sur ses cuisses". Des accusations qu'Alain rejette en bloc. Il explique que "s'il y a eu des effleurements, ils n'étaient pas volontaires." Tout juste concède-t-il des blagues un peu lourdingues.

la défense plaide la relaxe, l'accusation demande six mois avec sursis

L'avocat du prévenu, Me Pierre Le Bonjour du barreau de Toulouse, a plaidé la relaxe. Selon lui "le ressenti des plaignantes n'a pas valeur de preuve". Certes "la parole est libre mais elle n'est pas sacrée" poursuit l'avocat d'un homme "sans casier judiciaire et qui souffre d'un cancer." Le parquet de Bayonne a, pour sa part, requis six mois de prison avec sursis et une obligation de soins contre l'addiction à l'alcool. Le jugement sera rendu le 18 janvier prochain.