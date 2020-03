Un septuagénaire se fait agresser, son fils tire avec un pistolet à gaz sur les voleurs

Mercredi à Portes-les-Valence (Drôme) un homme de 78 ans se fait agresser bousculer et voler son téléphone portable dans la rue. Son fils qui travaille non loin poursuit les deux voleurs et tire en l'air une cartouche de gaz. L'un des voleurs est interpellé.