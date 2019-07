Un serial killer de chats interpellé en Haute-Saône

Un homme a été interpellé ce mardi en Haute-Saône. Il a reconnu avoir volé et torturé quatre chats. Il a été placé en hôpital psychiatrique.

Vesoul, France

Un homme a été interpellé ce mardi en Haute-Saône, il a reconnu avoir volé et tué quatre chats. Le suspect a reconnu avoir torturé les animaux, il a été placé en hôpital psychiatrique à l'issue de sa garde à vue annonce la police, et sera à nouveau entendu à sa sortie.

Des actes de cruauté envers les chats

C'est la police du département qui l'annonce sur sa page Facebook. Des signalements à la police ont permis d'identifier et de repérer le suspect. Le 25 juillet, la police mettait en garde contre une tentative de vol de chat à Navenne.

Ce jour-là, la propriétaire du chat en question surprend l'homme en train d'essayer de voler son animal, avec une laisse autour de son cou.

Des appels à témoins lancés

La dame parvient à récupérer son animal, et va porter plainte pour tentative de vol. L'animal quant à lui est évidemment traumatisé.

La police lance alors un appel à témoins et à la vigilance, et les très nombreux signalements faits par des riverains permettent de remonter jusqu'au suspect et de l'interpeller.

Au total quatre plaintes ont été déposées contre l'individu, trois pour vol de chats et une pour tentative de vol.