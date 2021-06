Un serial voleur de vélos arrêté à Dijon

Un voleur de vélo âgé de 15 ans a été arrêté à Dijon, vendredi 4 juin 2021. Anecdotique de prime abord, mais dans sa cave les policiers ont trouvé ... six vélos ! Un conseil, avec les vols qui augmentent, faites graver votre vélo.

Un serial voleur de vélos interpellé à Dijon, jeudi 3 juin 2021. Tout part de l'appel d'une Dijonnaise à la police, expliquant qu'on lui a volé son vélo et qu'il est en vente sur le Bon Coin. Elle fixe un rendez-vous au vendeur, avenue Jean Jaurès. La Brigade anti-criminalité (BAC) est présente pour interpeller le voleur. Il s'agit d'un jeune homme de 15 ans, qui habite Chenôve.

Surprise dans la cave

Le jeune homme porte sur lui tout un "attirail". Un marteau, une scie et tout ce qu'il faut pour forcer des cadenas. Lors de la perquisition à son domicile, les policiers découvrent six autres vélos, dérobés plus tôt dans le secteur du Port du Canal. En garde à vue, il raconte qu'il vole ces vélos dans des parties communes d'immeubles mal fermées. Selon nos dernières informations, vendredi 4 juin 2021 en fin d'après-midi, le jeune voleur présumé était toujours entendu en garde à vue.

Un conseil, gravez votre vélo !

Selon la police, les vols de vélos augmentent avec les beaux jours. Le conseil pratique : faire graver son vélo, pour qu'il puisse être retrouvé dans le fichier dédié de la police. Sachez qu'il existe également des groupes sur les réseaux sociaux, comme "Vélo volé Dijon", qui recensent les vélos dérobés.