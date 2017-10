Un séropositif jugé aux assises pour avoir contaminé sa compagne : "je n'avais pas le courage de dire ça"

Accusés d'avoir contaminé sa compagne, un homme séropositif de 54 ans est jugé par les assises de Seine-Saint-Denis. "J'ai prié pour que Dieu me donne le courage de dire la vérité" a-t-il répété à la barre, ce mardi.

Un homme de 54 ans, séropositif, est jugé depuis ce mardi matin par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, accusé d'avoir contaminé sa compagne. Ce couple, congolais, marié religieusement dans une église évangélique de Saint-Denis, vivait à Saint-Ouen et la femme, âgée aujourd’hui de 37 ans, est porteuse du virus. L’homme se savait contaminé depuis 1996, sans doute par son ex femme et il a caché sa maladie à cette nouvelle compagne.

Un mensonge "par amour"

Au premier jour du procès ce mardi, il a tenté d'expliquer son mensonge. "Je l'ai fait par amour" a-t-il dit, "parce que je ne voulais pas la perdre". La femme, qui a eu deux enfants de cette union, en 2005 et en 2007, découvre en 2009 sa séropositivité. "J'ai vu le ciel tomber sur ma tête" lâche-t-elle à la barre, racontant ce jour où le médecin lui annonce la nouvelle, après avoir consulté pour une fatigue et un ganglion douloureux. Demandant des explications à son compagnon, il reconnait connaitre sa séropositivité. Sa compagne découvre alors un certificat médical qui indique un premier diagnostic datant de 1996. Le couple se sépare six mois après.

"Je veux qu’il m’explique pourquoi il m’a caché la vérité" dit-elle à la cour, avant de faire un malaise en pleine audience. Au micro de France Bleu Paris, son avocate, Soria Latreche, décrit un quotidien bousculé par la maladie, et des habitudes modifiées : "jeter les larmes de rasoir, ne pas pouvoir les prendre dans ses bras quand ils s'égratignent et qu'il y a du sang", détaille-t-elle.

Soria Latreche, avocate de l'ex compagne Copier

A la barre, la femme contaminée dit sa "peur de mourir"

"Elle voulait comprendre pourquoi il ne lui a jamais dit et elle n'a pas d'explication" ajoute l'avocate "je pense qu'il n'a pas du tout pris conscience de la gravité des faits et des conséquences". "Quand je regarde mes enfants, j'ai peur" explique sa cliente à la barre, une "peur de mourir".

Très religieux, l'accusé dit avoir "prié pour que Dieu lui donne le courage d'avouer". Son ex compagne s'adresse, elle, à la cour : "je veux que justice soit faite car après moi je ne pense pas qu’il ait arrêté".

A l’audience on découvre d'ailleurs une relation qu'il n'a pas évoqué durant l'instruction et qui ne figure pas au dossier. Questionné par l'avocate de son ex compagne, il reconnait avoir eu un fils quelques temps avant de la rencontrer, avec une autre femme. Questionné par le président, il reconnait que cette femme n'a jamais su qu'il est séropositif. Le verdict est attendu ce mercredi.