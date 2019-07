Un serpent mortel dans les rues de Castres

Castres, France

Grosse frayeur pour un habitant de Castres et pour les habitants des quartiers Jacques Desplats et Paul Barthes, dans le secteur du 8ème RPIMA, le régiment parachustiste de la ville. Il a aperçu un serpent corail dans sa maison ce mercredi matin. Il n'a pas été mordu et il est parvenu à faire fuir l'animal.

Le serpent corail mesure entre 70 cms et 1 mètres. Il est reconnaissable à ses anneaux rouges, jaunes et noirs. Et surtout il est très dangereux. Sa morsure est mortelle pour l'homme. La mairie de Castres et les pompiers lancent donc un appel à la vigilance pour ceux qui le croiseraient. Il est recommandé de ne pas tenter de l'attraper, et aussi de ne pas le faire fuir pour qu'il puisse être capturé par les services spécialisés.