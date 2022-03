Un serpent "python" retrouvé sur la chaîne du centre de tri de Châteauroux

On imagine la surprise et sans doute l'effroi des agents qui sont tombés sur ce serpent mort. L'animal qui mesure plus d'un mètre gît sur la chaîne de tri du centre de Châteauroux. Une photo a été partagée sur les réseaux sociaux par le Syndicat de traitement des ordures ménagères. "Nous vous remercions de penser au personnel qui collecte et qui travaille au centre de tri. Personne n'aimerait se retrouver face à face avec un animal décédé", est-il indiqué sur la page Facebook du Sytom.

Le message a été relayé sur les réseaux sociaux de Châteauroux Métropole.