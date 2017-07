Un service d'urgences l' été dans l'Ile de Ré

Une maison médicale dédiée aux urgences ouvre l' été à St-martin de Ré.Elle est installée dans les locaux de l' ancien hôpital,et ne prend en charge que les soins de première nécessité.Cet hôpital d'urgences est ouvert du lundi au vendredi,sans rendez vous.

Elles sont trois , un médecin une infirmière et une secrétaire pour accueillir les patients qui se présentent chaque jour dans l' ancien hôpital de St-Martin de ré .Ici on ne traite que la bobologie et la petite traumatologie , les cas les plus sérieux sont systématiquement dirigés vers les urgences de l' hôpital de la Rochelle .

"_Chaque jour la salle d'attente est pleine "_raconte le docteur Christine Droy-Plessier qui dirige le service, des urgences de l'Ile de Ré, Elle prend en charge ,avec Eloïse Bonnin l'infirmière qui l' assiste entre 30 et 40 patients par jour .Ce jour la c'est une petite fille de 6 ans qui a une écharde dans le pied qui vient consulter , il y aussi un bébé de 2 ans qui s'est coincé un doigt dans une porte, ou encore une femme qui arrive en béquille après avoir reçu un coup à la jambe.

Un service d'urgences ouvert dans l'ancien hopital de St-Martin de Ré pendant l' été © Radio France - Catherine Berchadsky

Le service des urgences de l'Ile de Ré, situé au 53 rue St Honoré à St Martin de ré , est ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 20h30 du lundi au vendredi. Le week-end il faut appeler le samu au 15, qui redirigera les patients vers un médecin de garde dans l'ile

