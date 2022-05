Un Sétois de 22 ans est en fuite après avoir tiré sur un homme

Une dispute entre deux communautés a mal tourné, dimanche soir, dans un quartier sensible de l'Île de Thau à Sète. Un jeune homme a tiré et blessé grièvement un quarantenaire, issu de la communauté gitane, avant de prendre la fuite. La victime a été prise en charge et se trouve hors de danger. Le tireur est activement recherché par la police.

À l'origine des coups de feu, une querelle. Le quarantenaire se rend, dimanche en fin de journée, au domicile de l'homme de 22 ans. Le ton monte, puis le jeune homme surgit au balcon avec un pistolet et tire à plusieurs reprises.