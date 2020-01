Un sexagénaire agressé au couteau pendant son jogging à Montpellier, deux suspects interpellés

Un sexagénaire qui faisait son jogging quartier de la Mosson à Montpellier a été agressé au couteau par deux hommes le 5 janvier. Deux suspects de 20 et 28 ans ont été arrêtés une dizaine de jours plus tard. L'un d'eux était incarcéré à Villeneuve-les-Maguelone.

Montpellier, France

C'est un homme de 60 ans qui fait son jogging matinal, quartier de la Mosson à Montpellier. Sur l'avenue Heidelberg, vers 9h30, il croise la route de deux hommes quand se produit une bousculade accidentelle. Le ton monte, la situation dégénère, le sexagénaire est jeté au sol et roué de coups. L'un des deux, âgé de 28 ans, sort un couteau et lui porte un coup au niveau de l'artère fémorale. Malgré la plaie, importante, le joggeur se relève et parcourt 20 petits mètres avant de s'écrouler. Alertés par un passant, les pompiers évacuent le blessé qui est dans le coma à l’hôpital Lapeyronie, où il est opéré en urgence et avec succès.

Bonbonne de protoxyde d'azote et ballon gonflable retrouvés sur place

Les policiers se rendent sur place pour procéder à des constatations et mener une enquête de voisinage, après quoi il visionnent les images de la vidéosurveillance. Il se trouve que peu de temps avant les faits, les deux suspects étaient en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans un ballon gonflable à bord d'une Peugeot. Après une surveillance de plusieurs jours, ils repèrent la voiture en question, remontent jusqu'à son propriétaire qui n'est autre que l'un des suspects, âgé de 20 ans. Sur les images vidéo, il porte des vêtements que les policiers ont saisi chez lui.

Un des suspects était déjà en prison

En garde à vue le 13 janvier, il livre le nom de son présumé complice qui serait donc l'auteur du coup de couteau. Il est en fait incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone depuis trois jours pour d'autres faits de violence (porteur d'un bracelet électronique, il n'a pas respecté son contrôle judiciaire). Il a été extrait de sa cellule pour être entendu.

Les deux hommes devraient être jugés le 26 février.