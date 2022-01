Un sexagénaire arrêté pour avoir filmé sous la jupe d'une jeune fille à Toulouse

Les faits ont eu lieu l'été dernier. Le mercredi 25 août, dans l'après-midi, une jeune fille de 20 ans emprunte les escalators pour sortir du métro Esquirol, sur la ligne A à Toulouse.

Il reconnait les faits

Elle remarque très vite derrière elle un homme plus âgé au comportement étrange. En se retournant, elle comprend que ce voyageur est en train de filmer avec son téléphone sous sa jupe. La jeune femme crie, a le réflexe de le prendre en photo, tandis que le voyeur prend la fuite.

La jeune fille porte plainte au commissariat. Et quatre mois plus tard, grâce à la photo prise par la victime, et surtout à la vidéo-surveillance, les policiers parviennent à identifier l'auteur des faits : un homme de 65 ans, dont la justice n'a jamais entendu parler. Il est interpellé ce lundi 3 janvier et placé en garde à vue, il reconnaît les faits.

Il sera convoqué devant le tribunal judiciaire en avril.