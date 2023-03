Un sexagénaire de Ménesplet jugé à Périgueux pour des attouchements sur sa nièce de 11 ans

Les faits se sont produits entre 2005 et 2010. La jeune femme de 28 ans aujourd'hui, avait 11 ans au moment des premiers attouchements. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle s'est décidée à porter plainte contre "ce monstre au fond de la cave" comme le dit son avocate

Un grand oncle adoré

Le monstre que décrit la victime, c'est son grand-oncle. Il vit à Ménesplet. Sa mère l'adore, sa grand-mère aussi alors pour les vacances, la famille de la petite fille quitte le Loir-et-Cher pour venir en Dordogne. Mais lorsque le tonton handicapé part à la cave pour aller du chercher du vin, et que la petite fille l'accompagne (elle a alors 11 ans) il a de drôles de gestes sur la poitrine et les fesses de la petite fille et des caresses sous son pantalon. Les faits recommencent chaque vacances jusqu'en 2010.

le silence pour préserver la famille

Lorsque les vacances arrivent, la fillette s'inquiète, obtient de rester enfermée dans sa chambre, se coupe les cheveux comme un garçon pour lui déplaire mais ne dit rien à personne. Elle ne veut pas dit-elle "faire exploser la famille" Le déclic se fait en deux temps. A 16 ans, alors qu'elle est en voiture avec lui, et qu'il se dit pris d'une "pulsion", elle trouve la force de lui dire Stop et il s'arrête. Mais ce n'est qu'à 27 ans qu'elle va enfin se décider à porter plainte. Sa mère désolée de n'avoir rien vu, l'y a pourtant incitée avant. Mais elle n'était pas prête

Une victime en colère

Aujourd'hui elle a trouvé le courage de porter plainte et se dit en colère. Elle espérait des excuses qui ne sont pas venues pendant ces dix longues années. Elle témoigne d'une voix claire avec des mots choisis, elle dit sa "sidération" sous les caresses de son grand oncle, ce corps dont elle se sent prisonnière, un corps qui a fini par parler: neuf mois d'arrêt de travail, près de trois mois hospitalisée en psychiatrie, les anti dépresseurs, les difficultés relationnelles. Vêtue d'une robe de satin noir, chaussée de bottines rouges ,de longues mèches bleues encadrant son visage au teint clair, tatouée, elle donne le change. Mais aux larmes qui coulent, à la voix fêlée, on comprend bien que la petite fille d'autrefois est restée au fond de la cave.

Le Grand-oncle reconnait une partie des faits

Assis dans son fauteuil roulant, le grand-oncle reconnait "des trucs" mais pas tout, des câlins oui, peut être des gestes sur la poitrine ou les fesses mais rien à caractère sexuel et rien sous les vêtements. " Il ne s'est rien passé de grave dans cette cave, elle rajoute des choses à la vérité" Et sur son coup de sang dans la voiture, il admet mais explique aussi qu'il s 'est vite rendu compte de ce qu'il faisait et s'est ressaisi. Et face à la souffrance de sa nièce il rajoute:" Je suis désolé mais je ne peux pas prendre à mon compte tous les problèmes qui l'ont mise dans cet état". Le vice procureur du tribunal de Périgueux Stéphane Renard réclame une peine de 30 mois de prison dont 18 avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le trois mai prochain.