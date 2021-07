Un sexagénaire du Doubs se noie au lac de Chalain

C'est la première noyade mortelle de l'été dans le Jura, mais déjà la deuxième dans la région. Un homme s'est noyé ce lundi 12 juillet 2021 au lac de Chalain.

Agé de 65 ans, cet habitant du Doubs, près de Besançon, se baignait en famille. Il a vraisemblablement fait un malaise en début d'après midi. Les secours n'ont rien pu faire pour le ranimer.

58% de décès par noyade de plus par rapport à 2018

On compte un peu plus de 300 noyades accidentelles dont 80 mortelles entre début juin et début juillet. Des chiffres qui alarment Santé publique France qui appelle à la vigilance pour les vacances. Car cela représente une hausse de 22% des noyades accidentelles , et même de 58% pour les décès par rapport à la dernière enquête de 2018.