Un sexagénaire gravement blessé, après avoir été percuté par le tram à Joué-lès-Tours

Un sexagénaire a été percuté par le tram ce jeudi midi à Joué-lès-Tours. Il a été gravement blessé. On ne sait toujours pas comment il a pu se retrouver sur les voies.

Indre-et-Loire, France

Vers midi 15, ce jeudi, un homme d'une soixantaine d'années s'est retrouvé coincé sous le tram à Joué-lès-Tours, entre les arrêts Rabière et Rotière, au 33, rue de la Rotière précisément. Il a été extrait par les secours une heure plus tard. Conscient, il a été transporté à l'hôpital, il est gravement blessé. Fil Bleu lance une enquête interne, mais pour l'entreprise, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'une tentative de suicide ou que l'homme a été poussé sur les voies. Pour l'instant, "on traite ça comme un accident" dit-on à Fil Bleu.