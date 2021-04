Un sexagénaire grièvement blessé par la chute de son camping-car à Bardenac en Charente

Un habitant de Bardenac, dans l'extrême sud du département de la Charente, a été grièvement blessé dimanche par la chute de son camping-car. Héliporté au CHU de Poitiers, il souffre d'un poumon perforé et d'un écrasement du bassin.

Un sexagénaire de Bardenac, dans l'extrême sud du département de la Charente, a été grièvement blessé hier par la chute de son camping-car. Il était environ 17h quand le véhicule s'est effondré sur lui, alors qu'il était en train de faire une réparation mécanique. Son épouse était au volant, et la cale qui retenait le camping-car dans la cour de sa maison est tombée, sous les yeux de ses enfants qui passaient la journée en famille. L'homme, âgé de 62 ans, en retraite depuis un an, a été héliporté en urgence absolue au CHU de Poitiers. Il souffre d'un poumon perforé et d'un écrasement du bassin.