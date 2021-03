Un sexagénaire indrien condamné pour trafic de stupéfiant

Les gendarmes de l'Indre se félicitent d'avoir bouclé là une "belle affaire". Mercredi 3 mars, un homme de 67 ans a été arrêté chez lui, à Clion-sur-Indre. Dans le viseur des gendarmes de Buzançais, il était soupçonné d'être à la tête d'un trafic de stupéfiant.

A son domicile, les enquêteurs ont découvert 900 grammes de résine de cannabis et 1.500 euros en liquide.

Le suspect a été placé en garde-à-vue et a reconnu les faits. Il a été présenté à un juge ce jeudi et condamné à 18 mois de prison dont 8 ferme et 4.000 euros d'amende.