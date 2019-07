Un sexagénaire jugé pour avoir placardé des affiches accusant son frère d'être impliqué dans "l'affaire Laetitia"

Loire-Atlantique, France

"Ici demeure X (le nom et le prénom étaient écrits) pédophile satanique, complice de Tony Meilhon dans le démembrement de Laetitia Perrais et meurtrier de Jonathan". Voilà le genre d'affiches et d'autocollants qui ont fleuri en plusieurs endroits de Pornic en septembre 2017. On pouvait les voir sur des commerces, des bâtiments municipaux ou des écoles. L'auteur de ces propos est le frère de celui qui est accusé . "J'ai agi ainsi car les gendarmes refusaient de prendre ma déposition" explique le prévenu " alors que j'avais des choses cruciales à leur dire. J'ai donc décidé d'alerter l'opinion par moi-même".

Deux frères en conflit depuis des années

Pour lui, il ne fait aucun doute que son frère est impliqué dans la mort du petit Jonathan car "il connaissait très bien les locaux de la colonie de Saint-Brévin-les-Pins où l'enfant a disparu en 2004". Le sexagénaire l'accuse aussi d'être complice du démembrement du corps de Laetitia Perrais car "il a vu son frère en compagnie de Tony Meilhon", qui a été condamné pour le meurtre de la jeune femme.

Le frère victime assiste à l'audience et se constitue partie civile :"tout le monde à Pornic me disait c'est toi "raconte-t-il. La tension entre les deux hommes est palpable. Ils sont en conflit depuis une dizaine d'années. "On est proche du harcèlement" estime le procureur qui requiert trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'une interdiction de séjourner en Loire-Atlantique. Le psychiatre qui a examiné le prévenu évoque "un délire paranoïaque et un individu potentiellement dangereux. "Il a pensé bien faire" insiste son avocate aux côtés d'un homme toujours convaincu de la culpabilité de son frère.